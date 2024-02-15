Главный тренер «Флориды» высказался о девяти подряд победах на выезде
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Главный тренер «Флориды Пантерз» Пол Морис после сегодняшней победы над «Питтсбург Пингвинз» (5:2) высказался о об игре в меньшинстве своей команды в последних девяти матчах на выезде, в каждом из которых «пантеры» добились победы.
«Наша игра в меньшинстве стала очень важным фактором того, чего мы добились. Это значительный прогресс по сравнению с тем, что у нас было в прошлом сезоне», — приводит слова 57-летнего Мориса журналист Джеймсон Оливе в социальных сетях.
«Флорида» одержала третью победу подряд в регулярном чемпионате НХЛ, набрала 72 очка и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче самый южный клуб лиги сыграет 16 февраля в гостях с «Баффало Сэйбрз».
НХЛ - регулярный чемпионат
15 февраля 2024, четверг. 03:30 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
2 : 5
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Ткачук (Родригес, Форслинг) – 24:28 0:2 Гаджович (Монтур, Стенлунд) – 25:02 0:3 Экблад (Ткачук, Родригес) – 28:27 (pp) 0:4 Лунделль (Ткачук, Казинс) – 33:02 1:4 Раст (Гюнцель, Грейвз) – 35:24 1:5 Лунделль (Луостаринен) – 45:35 2:5 Людвиг (О'Коннор, Эллер) – 46:07
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