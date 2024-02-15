Главный тренер «Флориды» высказался о девяти подряд победах на выезде

Главный тренер «Флориды Пантерз» Пол Морис после сегодняшней победы над «Питтсбург Пингвинз» (5:2) высказался о об игре в меньшинстве своей команды в последних девяти матчах на выезде, в каждом из которых «пантеры» добились победы.

«Наша игра в меньшинстве стала очень важным фактором того, чего мы добились. Это значительный прогресс по сравнению с тем, что у нас было в прошлом сезоне», — приводит слова 57-летнего Мориса журналист Джеймсон Оливе в социальных сетях.

«Флорида» одержала третью победу подряд в регулярном чемпионате НХЛ, набрала 72 очка и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче самый южный клуб лиги сыграет 16 февраля в гостях с «Баффало Сэйбрз».