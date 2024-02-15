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Все результаты игрового дня НХЛ 15 февраля

Все результаты игрового дня НХЛ 15 февраля
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Сегодня, 15 февраля, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся игр.

НХЛ - регулярный чемпионат
15 февраля 2024, четверг. 03:30 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
1 : 0
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Бэррон (Пионк, Сэмберг) – 17:47    
НХЛ - регулярный чемпионат
15 февраля 2024, четверг. 03:30 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
2 : 5
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Ткачук (Родригес, Форслинг) – 24:28     0:2 Гаджович (Монтур, Стенлунд) – 25:02     0:3 Экблад (Ткачук, Родригес) – 28:27 (pp)     0:4 Лунделль (Ткачук, Казинс) – 33:02     1:4 Раст (Гюнцель, Грейвз) – 35:24     1:5 Лунделль (Луостаринен) – 45:35     2:5 Людвиг (О'Коннор, Эллер) – 46:07    

На данный момент заканчивается один матч:

НХЛ - регулярный чемпионат
15 февраля 2024, четверг. 05:30 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
1 : 3
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Эрикссон Эк (Болди, Капризов) – 14:01 (pp)     0:2 Бродин (Дьюар, Флёри) – 39:39     1:2 Кули (Макбэйн, Вялимяки) – 45:21     1:3 Болди (Эрикссон Эк) – 51:04    

В данный момент Восточную конференцию Национальной хоккейной лиги возглавляет «Бостон Брюинз» с 74 очками после 56 встреч. На Западе первую строчку турнирной таблицы занимает «Ванкувер Кэнакс» с 78 очками после 54 матчей.

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