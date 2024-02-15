Все результаты игрового дня НХЛ 15 февраля

Сегодня, 15 февраля, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся игр.

На данный момент заканчивается один матч:

В данный момент Восточную конференцию Национальной хоккейной лиги возглавляет «Бостон Брюинз» с 74 очками после 56 встреч. На Западе первую строчку турнирной таблицы занимает «Ванкувер Кэнакс» с 78 очками после 54 матчей.