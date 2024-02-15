Пас Капризова помог «Миннесоте» обыграть «Аризону» и продлить победную серию до 4 матчей

В Темпе на стадионе «Маллетт-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Аризоной» и «Миннесотой». Победу в матче одержали гости со счётом 3:1.

На 15-й минуте матча счёт голом в большинстве открыл нападающий «Миннесоты» Йоэль Эрикссон Эк, которому ассистировал Кирилл Капризов и Мэтт Болди. Под занавес второго периода «Уайлд» забрсоили вторую шайбу — отличился Юнас Бродин. В третьем периоде команды обменялись заброшенными шайбами, а «Миннесота» довела матч до победы.

«Аризона» потерпела седьмое поражение подряд. «Миннесота» одержала четвёртую победу подряд, Капризов набирает очки третью игру кряду. В следующем матче «Уайлд» примут на своей площадке «Баффало» 18 февраля.