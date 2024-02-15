Пас Капризова помог «Миннесоте» обыграть «Аризону» и продлить победную серию до 4 матчей
Поделиться
В Темпе на стадионе «Маллетт-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Аризоной» и «Миннесотой». Победу в матче одержали гости со счётом 3:1.
НХЛ - регулярный чемпионат
15 февраля 2024, четверг. 05:30 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
1 : 3
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Эрикссон Эк (Болди, Капризов) – 14:01 (pp) 0:2 Бродин (Дьюар, Флёри) – 39:39 1:2 Кули (Макбэйн, Вялимяки) – 45:21 1:3 Болди (Эрикссон Эк) – 51:04
На 15-й минуте матча счёт голом в большинстве открыл нападающий «Миннесоты» Йоэль Эрикссон Эк, которому ассистировал Кирилл Капризов и Мэтт Болди. Под занавес второго периода «Уайлд» забрсоили вторую шайбу — отличился Юнас Бродин. В третьем периоде команды обменялись заброшенными шайбами, а «Миннесота» довела матч до победы.
«Аризона» потерпела седьмое поражение подряд. «Миннесота» одержала четвёртую победу подряд, Капризов набирает очки третью игру кряду. В следующем матче «Уайлд» примут на своей площадке «Баффало» 18 февраля.
Комментарии
- 15 февраля 2024
-
08:35
-
08:19
-
08:05
-
08:05
-
07:36
-
07:18
-
07:02
-
06:38
-
06:11
-
06:08
-
06:05
-
05:51
-
05:31
-
05:11
- 14 февраля 2024
-
23:50
-
23:30
-
23:20
-
23:00
-
22:35
-
22:20
-
22:10
-
22:00
-
21:53
-
21:25
-
21:03
-
21:00
-
20:47
-
20:25
-
20:00
-
19:25
-
19:00
-
19:00
-
18:35
-
18:17
-
17:50
Партнерский контент