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Пас Капризова помог «Миннесоте» обыграть «Аризону» и продлить победную серию до 4 матчей

Пас Капризова помог «Миннесоте» обыграть «Аризону» и продлить победную серию до 4 матчей
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В Темпе на стадионе «Маллетт-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Аризоной» и «Миннесотой». Победу в матче одержали гости со счётом 3:1.

НХЛ - регулярный чемпионат
15 февраля 2024, четверг. 05:30 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
1 : 3
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Эрикссон Эк (Болди, Капризов) – 14:01 (pp)     0:2 Бродин (Дьюар, Флёри) – 39:39     1:2 Кули (Макбэйн, Вялимяки) – 45:21     1:3 Болди (Эрикссон Эк) – 51:04    

На 15-й минуте матча счёт голом в большинстве открыл нападающий «Миннесоты» Йоэль Эрикссон Эк, которому ассистировал Кирилл Капризов и Мэтт Болди. Под занавес второго периода «Уайлд» забрсоили вторую шайбу — отличился Юнас Бродин. В третьем периоде команды обменялись заброшенными шайбами, а «Миннесота» довела матч до победы.

«Аризона» потерпела седьмое поражение подряд. «Миннесота» одержала четвёртую победу подряд, Капризов набирает очки третью игру кряду. В следующем матче «Уайлд» примут на своей площадке «Баффало» 18 февраля.

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