Двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Тампы» объяснил, почему уехал из Америки

Нападающий «Куньлуня» Джемел Смит объяснил, почему уехал из Северной Америки. Форвард выступал за «Тампа-Бэй», «Даллас», «Бостон» и «Детройт».

«Почему уехал из Америки? Мне хотелось перемен. Очевидно, цель номер один для меня — играть в НХЛ. Хочу подготовиться и дать себе возможность ещё сыграть там. Решил, что смена обстановки может мне в этом помочь. КХЛ — трамплин для возможного возвращения в НХЛ? Пока не могу сказать, стараюсь двигаться шаг за шагом. Будет зависеть от предложений. Совершенно точно не буду против и остаться здесь, но пока не знаю, как всё сложится», — сказал Смит в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Джемелом Смитом читайте на «Чемпионате»: