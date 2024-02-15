Двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Тампы» рассказал о жизни в России

Нападающий «Куньлуня» Джемел Смит заявил, что наслаждается жизнью в Москве. Канадский форвард проводит первый сезон в КХЛ, который он начинал в составе минского «Динамо».

«Как мне Россия? Всё прекрасно. Я не так много слышал о России, никогда не был здесь раньше. Но с каждым днём мне всё больше нравится здесь. Наслаждаюсь жизнью в Москве. В Минске тоже было здорово», — сказал Смит в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

29-летний нападающий в текущем сезоне провёл 34 матча, в которых забросил семь шайб и отдал шесть результативных передач с показателем полезности «-11». Ранее форвард выступал в НХЛ и АХЛ.

Полную версию эксклюзивного интервью с Джемелом Смитом читайте на «Чемпионате»: