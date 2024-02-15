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Двукратный обладатель Кубка Стэнли рассказал, что его любимым игроком был русский хоккеист

Двукратный обладатель Кубка Стэнли рассказал, что его любимым игроком был русский хоккеист
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Нападающий «Куньлуня» Джемел Смит заявил, что его любимым игроком был бывший нападающий «Детройта» Сергей Фёдоров.

«Я всегда был болельщиком «Детройта», так что переход в «Ред Уингз» был особенным для меня. Доминик Гашек был моим любимым вратарём, а Сергей Фёдоров — любимым игроком, и они оба играли в «Детройте». Поэтому было круто туда перейти.

Если бы выпала возможность поиграть под руководством Фёдорова или вернуться в НХЛ, что бы выбрал? НХЛ — моя мечта, я бы выбрал её в любом случае. Играть там всегда было моей целью, я живу для этого. Для меня НХЛ превыше всего», — сказал Смит в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Джемелом Смитом читайте на «Чемпионате»:
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