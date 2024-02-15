Двукратный обладатель Кубка Стэнли рассказал, что его любимым игроком был русский хоккеист

Нападающий «Куньлуня» Джемел Смит заявил, что его любимым игроком был бывший нападающий «Детройта» Сергей Фёдоров.

«Я всегда был болельщиком «Детройта», так что переход в «Ред Уингз» был особенным для меня. Доминик Гашек был моим любимым вратарём, а Сергей Фёдоров — любимым игроком, и они оба играли в «Детройте». Поэтому было круто туда перейти.

Если бы выпала возможность поиграть под руководством Фёдорова или вернуться в НХЛ, что бы выбрал? НХЛ — моя мечта, я бы выбрал её в любом случае. Играть там всегда было моей целью, я живу для этого. Для меня НХЛ превыше всего», — сказал Смит в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Джемелом Смитом читайте на «Чемпионате»: