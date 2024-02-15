«Сопернику тяжело их сдержать». Тренер «Миннесоты» высказался об игре звена Капризова

Главный тренер «Миннесоты» Джон Хайнс высоко оценил игру звена Кирилла Капризова, в котором играют Йоэль Эрикссон Эк и Мэтт Болди. Звено в матче с «Аризоной» (3:1) набрало в сумме пять очков.
«Они играют очень умело. Многие их смены трудно сдержать сопернику. Они работают как трио. В их звене нет пассажиров, они все играют в одном стиле. Когда в одном звене собраны три талантливых игрока и они играют очень умело, противостоять им будет непросто», — цитирует тренера пресс-служба клуба.
«Миннесота» одержала четыре победы подряд. Во время победной серии это звено набрало в сумме 17 (7+10) очков. Капризов за четыре матча забросил одну шайбу и отдал четыре результативные передачи. В следующем матче «Уайлд» примут на своей площадке «Баффало» 18 февраля.
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