Обладатель Кубка Гагарина в составе «Ак Барса» завершил карьеру из-за проблем со здоровьем

Обладатель Кубка Гагарина в составе «Ак Барса» Дамир Мусин завершил карьеру в возрасте 29 лет из-за проблем со здоровьем, сообщает «БИЗНЕС Online». Мусин становился чемпионом России и обладателем Кубка Гагарина в сезоне-2017/2018 в составе казанского «Ак Барса».

«К сожалению, проблемы со спиной не позволяют мне продолжить играть в хоккей», – цитирует Мусина «БИЗНЕС Online».

Минувший сезон 29-летний защитник завершил в клубе ВХЛ «Дизель». Мусин провёл в КХЛ 340 матчей, в которых отметился 48 очками — забросил 11 шайб и отдал 37 результативных передач с показателем полезности «+31». В плей-офф на счету Мусина 36 матчей и четыре передачи. Игрок обороны выступал за такие команды, как «Ак Барс», «Сочи», «Нефтехимик», «Спартак» и «Витязь».