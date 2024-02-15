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Капризов — первый игрок в истории «Миннесоты», набравший 50 очков в четырёх сезонах подряд

Капризов — первый игрок в истории «Миннесоты», набравший 50 очков в четырёх сезонах подряд
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В Темпе на стадионе «Маллетт-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Аризоной» и «Миннесотой». Победу в матче одержали гости со счётом 3:1.

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов отметился результативной передачей и довёл количество своих очков в текущем сезоне до 50 (20+30) в 46 матчах. Таким образом, Капризов стал первым игроком в истории «Миннесоты», набравшим 50 очков в четырёх сезонах подряд.

В истории «Миннесоты» лишь четверо хоккеистов набирали минимум 50 очков в четырёх и более сезонах. Помимо Капризова, это удалось сделать Заку Паризе (4 сезона), Мариану Габорику (5) и Микко Койву (7).

«Миннесота» одержала четвёртую победу подряд, Капризов набирает очки третью игру кряду.

НХЛ - регулярный чемпионат
15 февраля 2024, четверг. 05:30 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
1 : 3
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Эрикссон Эк (Болди, Капризов) – 14:01 (pp)     0:2 Бродин (Дьюар, Флёри) – 39:39     1:2 Кули (Макбэйн, Вялимяки) – 45:21     1:3 Болди (Эрикссон Эк) – 51:04    
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