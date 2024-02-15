Капризов — первый игрок в истории «Миннесоты», набравший 50 очков в четырёх сезонах подряд

В Темпе на стадионе «Маллетт-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Аризоной» и «Миннесотой». Победу в матче одержали гости со счётом 3:1.

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов отметился результативной передачей и довёл количество своих очков в текущем сезоне до 50 (20+30) в 46 матчах. Таким образом, Капризов стал первым игроком в истории «Миннесоты», набравшим 50 очков в четырёх сезонах подряд.

В истории «Миннесоты» лишь четверо хоккеистов набирали минимум 50 очков в четырёх и более сезонах. Помимо Капризова, это удалось сделать Заку Паризе (4 сезона), Мариану Габорику (5) и Микко Койву (7).

«Миннесота» одержала четвёртую победу подряд, Капризов набирает очки третью игру кряду.