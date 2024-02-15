А. Свечников: в юности я всегда хотел играть за свою страну, чтобы показать себя скаутам

Нападающий «Каролины» Андрей Свечников выразил разочарование продлением отстранения сборных России от международных соревнований.

«В юности я всегда хотел играть за свою страну, показать себя скаутам, агентам, показать, что я умею. Так можно оказаться на драфте повыше. Все хотят играть в НХЛ, и это единственный способ показать себя. Ты должен доказать, что являешься одним из лучших в мире. Грустно, что у нынешних ребят нет возможности играть за себя», — приводит слова Свечникова The Athletic.

Сегодня бывшие и действующие игроки молодёжной сборной России обратились в ИИХФ с требованием рассмотреть вопрос о возвращении команды на чемпионаты мира. Хоккеисты просят президента ИИХФ Люка Тардифа дать честные объяснения отстранению сборных.