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Кучеров занял пятое место в списке претендентов на «Харт Трофи» по версии The Athletic

Журналисты The Athletic опубликовали список претендентов на приз самому ценному игроку регулярного чемпионата НХЛ.

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид занял первое место. Единственный россиянин в первой десятке претендентов — Никита Кучеров. Нападающий «Тампа-Бэй» занял пятое место в списке претендентов на «Харт Трофи» по версии издания.

Первая десятка претендентов на «Харт Трофи» по версии The Athletic выглядит следующим образом:

1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон»).

2. Натан Маккиннон («Колорадо»).

3. Куинн Хьюз («Ванкувер»).

4. Остон Мэттьюс («Торонто»).

5. Никита Кучеров («Тампа»).

6. Сэм Райнхарт («Флорида»).

7. Ноа Добсон («Айлендерс»).

8. Давид Пастрняк («Бостон»).

9. Коннор Хеллебайк («Виннипег»).

10. Якоб Маркстрём («Калгари»).

На данный момент Кучеров является лучшим бомбардиром текущего сезона НХЛ. На счету россиянина 34 заброшенные шайбы и 56 результативных передач в 53 матчах сезона.