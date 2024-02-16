Беляев: гол в ворота «Динамо» считаю более трудовым, чем в матче со СКА

Нападающий «Спартака» Александр Беляев прокомментировал свою заброшенную шайбу в фантастической игре с московским «Динамо» (8:7 ОТ).

«Победный гол в ворота «Динамо» в овертайме матча, который закончился со счётом 8:7? Вот гол в ворота «Динамо» считаю более трудовым, чем в матче со СКА. Конечно, там было и стечение обстоятельств. Всё трезво оцениваю и прекрасно понимаю, что где-то и удача была на моей стороне. И какие-то свои определённые качества я сумел реализовать.

А вот гол с «Динамо» показал, кто дотерпел, кто доработал, и кто больше ждал этого момента. Я считаю, что мы просто именно заслужили этот гол. Не какой-то определённый игрок, а вся команда, весь клуб. Мы заслужили гол, потому что, во-первых, смогли отыграться. И это самое дорогое», — сказал Беляев в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

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