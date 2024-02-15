«Коламбус» уволил генменеджера Ярмо Кекяляйнена

«Коламбус Блю Джекетс» освободил Ярмо Кекяляйнена от обязанностей генерального менеджера клуба, сообщает пресс-служба команды.

«Это один из самых тяжёлых дней в моей карьере, поскольку Ярмо — мой друг, человек, которого я очень уважаю и который сделал много хороших вещей за время своего пребывания здесь. Наша игра недостаточно хороша, и настало время по-новому взглянуть на то, как мы движемся вперёд», — заявил президент по хоккейным операциям «Коламбуса» Джон Дэвидсон.

57-летний Кекяляйнен стал третьим генеральным менеджером в истории «Блю Джекетс» 13 февраля 2013 года. Именно он собрал в составе «Коламбуса» «Русскую тройку» Кирилл Марченко — Дмитрий Воронков — Егор Чинахов.

«Коламбус» находится на последней, 16-й строчке в таблице Востока, набрав 42 очка в 52 играх.