Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Сибирь» отыгралась в конце третьего периода и вырвала победу у «Нефтехимика» по буллитам

«Сибирь» отыгралась в конце третьего периода и вырвала победу у «Нефтехимика» по буллитам
Аудио-версия:
Комментарии

В Новосибирске закончился матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местная «Сибирь» принимала нижнекамский «Нефтехимик». Встреча завершилась победой хозяев в серии буллитов со счётом 2:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 февраля 2024, четверг. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
2 : 1
Б
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Ди (Корбит) – 10:50 (5x5)     1:1 Мёрфи (Бек) – 54:08 (5x5)     2:1 Назаров – 65:00    

На 11-й минуте первого периода Жан-Себастьен Ди с передачи Егора Корбита открыл счёт во встрече.

Во второй двадцатиминутке команды обошлись без заброшенных шайб.

На 15-й минуте третьего периода Тревор Мёрфи с передачи Тейлора Бека восстановил равенство в счёте.

В серии буллитов лучше оказались хозяева. Победный бросок на счету Михаила Назарова.

В следующем матче «Нефтехимик» сыграет в Череповце с местной «Северсталью» 18 февраля. «Сибирь» дома примет тольяттинскую «Ладу» 20 февраля.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Календарь КХЛ
Турнирная таблица КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android