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«Сибирь» отыгралась в конце третьего периода и вырвала победу у «Нефтехимика» по буллитам

В Новосибирске закончился матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местная «Сибирь» принимала нижнекамский «Нефтехимик». Встреча завершилась победой хозяев в серии буллитов со счётом 2:1.

На 11-й минуте первого периода Жан-Себастьен Ди с передачи Егора Корбита открыл счёт во встрече.

Во второй двадцатиминутке команды обошлись без заброшенных шайб.

На 15-й минуте третьего периода Тревор Мёрфи с передачи Тейлора Бека восстановил равенство в счёте.

В серии буллитов лучше оказались хозяева. Победный бросок на счету Михаила Назарова.

В следующем матче «Нефтехимик» сыграет в Череповце с местной «Северсталью» 18 февраля. «Сибирь» дома примет тольяттинскую «Ладу» 20 февраля.

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