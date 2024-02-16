Беляев: «Спартак» двигается шаг за шагом. Дай бог, что будет Кубок

Нападающий «Спартака» Александр Беляев поделился ожиданиями от розыгрыша Кубка Гагарина — 2024.

«Верим ли мы, что этот «Спартак» уже созрел для больших дел? Эта уверенность была ещё в начале сезона. Повторюсь, что мы смотрим только на следующую игру. Никто не знает, что будет в плей-офф. Следующая игра самая важная. Двигаемся поэтапно, шаг за шагом. И мы идём к этому моменту. Дай бог, что это будет Кубок. Мы будем только все рады, и все будут рады. Но мы смотрим поэтапно», — сказал Беляев в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

В нынешнем сезоне Александр Беляев сыграл 47 матчей, в которых забросил 10 шайб и отдал девять результативных передач.

Полную версию эксклюзивного интервью читайте на «Чемпионате»: