Форвард «Спартака»: если «Югра» вернётся в КХЛ, это будет плюс для всего чемпионата

Нападающий «Спартака» Александр Беляев рассказал, следит ли он за положением дел в родной «Югре».

«Да, конечно. У меня играет там близкий друг. И Ханты-Мансийск вообще считаю своим вторым домом, потому что я там вырос, и можно сказать, прожил такую осознанную хоккейную жизнь. Там закончил университет, бакалавриат, магистратуру. Каждый год приезжаю туда тренироваться, меня тепло принимает тренерский штаб детской юношеской школы. Очень много близких товарищей, друзей. Конечно, слежу и очень сильно переживаю.

Нужно ли клубу возвращение в КХЛ? Очень тяжёлый вопрос. Первая мысль – да, нужно. Но давайте тоже смотреть честно. На данный момент, думаю, будет тяжело возвращаться по очень многим факторам. Не по игре. Тут они в порядке. По организации, по всему… Но я в этом не особо разбираюсь. Вы это так и напишите: я не эксперт в этой теме.

Если мы говорим о людях, о руководстве, об игроках, то 100 процентов, что это нужно народу и необходимо Округу. В первую очередь нужно Округу, потому что в плане хоккея – это очень перспективное место. У нас очень много ребятишек играют в хоккей на улице. Люди у нас любят зимние виды спорта, потому что все прекрасно понимают, какая там погода. И там реально горят этим. Даже если брать Ханты-Мансийск, то это очень спортивный город: биатлон, хоккей очень развиваются. Туда вкладывается очень много ресурсов, тратятся силы. И я считаю, что, если в будущем «Югра» вернётся в КХЛ, это будет плюс не только для Округа, но и для всего чемпионата», — сказал Беляев в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

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