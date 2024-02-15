Ротенберг: на «СКА Арене» залит лучший лёд прямо с Северного полюса

Главный тренер СКА Роман Ротенберг заявил, что на новой «СКА Арене» залит лёд с Северного полюса.

Напомним, «СКА Арена» стала самым большим в мире хоккейным стадионом с вместимостью 21 500 зрителей, обогнав знаменитую арену «Белл-центр» в Монреале. Строительство арены обошлось в 60 млрд рублей – эта сумма превышает ту, что была потрачена при строительстве футбольной «Газпром Арены» (до 52 млрд). На этом спортивном сооружении состоялся Матч звёзд КХЛ – 2024, а также Кубок Первого Канала – 2024.

Ранее главный тренер СКА Роман Ротенберг отреагировал на споры о рекорде посещаемости «СКА Арены», которая, по уточнённым данным, составила 23 745 человек с учётом гостей, родственников игроков и волонтёров.