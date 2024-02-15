«Тампа-Бэй» показала третий комплект формы с отсылкой к наследию клуба

«Тампа-Бэй Лайтнинг» представила третий комплект формы с отсылкой к наследию клуба.

Фото: «Тампа-Бэй»

Фото: «Тампа-Бэй»

«Мы усердно работали над созданием формы, которая представляла бы наш бренд, одновременно прославляя историю и рост нашей франшизы в НХЛ. Отзывы фанатов были важной частью процесса создания майки. Мы уверены, что наши болельщики будут с гордостью демонстрировать эту форму, чтобы почтить наследие организации», — заявил генеральный директор «Лайтнинг» Кевин Прест.

В дополнение к новой майке «Тампа-Бэй Лайтнинг» также запустила розничную линию трикотажных изделий, в которую входят кепки, толстовки и многое другое.

Сообщается, что «Тампа-Бэй» сыграет в этой форме с «Колорадо Эвеланш» в ночь на 16 февраля в 3:00 мск.