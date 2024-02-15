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Защитник «Сибири» Мёрфи получил 20 минут штрафа после игры с «Нефтехимиком»

Защитник «Сибири» Мёрфи получил 20 минут штрафа после игры с «Нефтехимиком»
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В Новосибирске закончился матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местная «Сибирь» принимала нижнекамский «Нефтехимик». Встреча завершилась победой хозяев в серии буллитов со счётом 2:1.

Согласно протоколу матча, после игры игрок обороны новосибирского клуба Тревор Мёрфи получил 20 минут штрафа за оскорбление судей и неспортивное поведение.

Напомним, 28-летний канадский защитник в игре отметился заброшенной шайбой. Всего в текущем сезоне Мёрфи сыграл 27 матчей, где набрал 13 (4+9) очков.

В следующем матче Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024 «Нефтехимик» сыграет в Череповце с местной «Северсталью» 18 февраля. «Сибирь» дома примет тольяттинскую «Ладу» 20 февраля.

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