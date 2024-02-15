Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нападающий «Сибири» Бек оценил домашнюю победу над «Нефтехимиком»

Нападающий «Сибири» Бек оценил домашнюю победу над «Нефтехимиком»
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Сибири» Тейлор Бек рассказал о победе над «Нефтехимиком» (2:1 Б) в Новосибирске.

«Не включились с первых минут и были не готовы к трём попыткам большинства? Да, не очень здорово, что не получилось реализовать большинство в начале. Это разочарование, но это хоккей, бывает всякое. Здорово было бы повести в начале, но самое главное сейчас – два очка и победа.

Было ли ощущение, что можем дожать «Нефтехимик» и в основное время? Конечно, мы прилагали все усилия, но опять же – это хоккей. Никогда не знаешь, что произойдёт. Мы старались как могли. Самое главное, что победили.
Если бы проиграли, закончилась бы гонка за плей-офф? Нет, не думали. Просто думали, что нужно побеждать, а там уже как получится.

По сценарию матч похож на тот, что был в Нижнекамске? Неважно, похож или нет, мы играем только на победу. Красоткин играет очень здорово. Выходим каждый матч на победу, неважно, в овертайме или в основное время.

Было ли желание реабилитироваться после поражения в Омске? Каждую игру стараюсь настраиваться. Хоккей – командная игра. Неважно, кто герой, а кто нет. Впереди ещё тяжёлый выезд, сложный график, поэтому сейчас важно дальше играть», — передаёт слова Бека корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Материалы по теме
«Красоткин стал главным героем». Тренер «Сибири» Кривокрасов — о победе над «Нефтехимиком»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android