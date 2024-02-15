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«Автомобилист» прервал двухматчевую серию поражений, одолев дома «Авангард»

«Автомобилист» прервал двухматчевую серию поражений, одолев дома «Авангард»
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В Екатеринбурге закончился матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Автомобилист» принимал омский «Авангард». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 февраля 2024, четверг. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
4 : 2
Авангард
Омск
1:0 Хрипунов (Трямкин, Обидин) – 12:40 (5x5)     1:1 Спунер (Ткачёв, Чистяков) – 20:39 (5x5)     1:2 Шарипзянов (Ткачёв, Спунер) – 39:15 (5x4)     2:2 Обидин (Хрипунов, Бывальцев) – 42:02 (5x5)     3:2 Да Коста (Макеев) – 49:56 (5x4)     4:2 Голышев (Да Коста, Макеев) – 57:23 (5x5)    

На 13-й минуте первого периода Степан Хрипунов с передач Никиты Трямкина и Андрея Обидина открыл счёт в матче.

На 39-й секунде второго периода Райан Спунер с передач Владимира Ткачёва и Семёна Чистякова восстановил равенство в счёте. На последней минуте периода Дамир Шарипзянов с передач Владимира Ткачёва и Райана Спунера вывел омский клуб вперёд.

В начале третьего игрового отрезка Андрей Обидин с передач Степана Хрипунова и Алексея Бывальцева сделал счёт 2:2. На 10-й минуте периода Стефан Да Коста с передачи Алексея Макеева вновь вывел хозяев вперёд. На 18-й минуте периода Анатолий Голышев с передач Стефана Да Косты и Алексея Макеева установил окончательный счёт в игре.

В следующем матче «Автомобилист» сыграет дома с ХК «Сочи». «Авангард» в Омске примет «Металлург».

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