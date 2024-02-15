«Автомобилист» прервал двухматчевую серию поражений, одолев дома «Авангард»

В Екатеринбурге закончился матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Автомобилист» принимал омский «Авангард». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2.
На 13-й минуте первого периода Степан Хрипунов с передач Никиты Трямкина и Андрея Обидина открыл счёт в матче.
На 39-й секунде второго периода Райан Спунер с передач Владимира Ткачёва и Семёна Чистякова восстановил равенство в счёте. На последней минуте периода Дамир Шарипзянов с передач Владимира Ткачёва и Райана Спунера вывел омский клуб вперёд.
В начале третьего игрового отрезка Андрей Обидин с передач Степана Хрипунова и Алексея Бывальцева сделал счёт 2:2. На 10-й минуте периода Стефан Да Коста с передачи Алексея Макеева вновь вывел хозяев вперёд. На 18-й минуте периода Анатолий Голышев с передач Стефана Да Косты и Алексея Макеева установил окончательный счёт в игре.
В следующем матче «Автомобилист» сыграет дома с ХК «Сочи». «Авангард» в Омске примет «Металлург».
- 15 февраля 2024
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