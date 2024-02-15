Маккиннон: восхищаюсь игрой Кучерова, он один из самых умных хоккеистов

Лидер «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон высказался об игре российского нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова.

«Он один из самых умных хоккеистов, если не самый умный. Я определённо восхищаюсь его игрой. Думаю, что его игра сильно отличается от моей. Что я могу у него взять — так это то, как он может замедлять ход событий. У него нет пульса. Такое ощущение, что он каждый раз знает, как правильно сыграть в той или иной ситуации», — приводит слова Маккиннона The Athletic.

На данный момент Кучеров является лучшим бомбардиром текущего сезона Национальной хоккейной лиги. На счету россиянина 34 заброшенные шайбы и 56 результативных передач в 53 матчах сезона.

Ранее Кучеров занял пятое место в списке претендентов на «Харт Трофи» по версии The Athletic.