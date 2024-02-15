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Кравец — о поражении от «Автомобилиста»: жизнь и регулярный чемпионат на этом не кончаются

Кравец — о поражении от «Автомобилиста»: жизнь и регулярный чемпионат на этом не кончаются
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Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец высказался о гостевом поражении от «Автомобилиста» (2:4).

«Игра продолжается 60 минут- сегодня мы играли хорошо только первые два периода. В третьем периоде отдали инициативу, допустили ошибки, которые мастеровитая команда очень хорошо использовала. Жизнь и регулярный чемпионат на этом не заканчивается, выезд неудачно провели, будем готовиться к играм дома.

Проиграли «Автомобилисту» пятак? Не соглашусь, что соперник создал больше бросков с пятака. Там идёт борьба, работа, значит, более агрессивно играли форварды соперника, а наши защитники где-то уступили.

Делали лишний пас при контратаках? Бросок всегда лучше передачи, но здесь решение принимают ребята, будем смотреть, исправлять.

Почему отдали инициативу в третьем периоде? Сложно сказать почему. Настраивались на третий период, вышли на него с хорошим настроением: хорошо сыграли второй период, который не очень удачно получался у нас в сезоне. Мы не хотели отдавать инициативу, значит, соперник прибавил, а мы не смогли сдержать его. Нужно играть 60 минут в полную силу.

Выводы об «Автомобилисте»? Мы знаем, в какой хоккей они играют: играют сами, дают играть другим, нельзя удаляться. Были сегодня неоправданные удаления, нужно концентрироваться на 60 минут, не давать инициативу, надо играть агрессивно и не давать сопернику поднимать голову», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

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