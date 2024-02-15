«Текущая ситуация просто трагедия». Новиков — о письме молодых хоккеистов в ИИХФ

Заслуженный тренер России Юрий Новиков оценил письмо молодых хоккеистов к Международной федерации хоккея с требованием рассмотреть вопрос о возвращении молодёжной команды на чемпионаты мира.

«Текущая ситуация для меня просто трагедия. Как мне кажется, крик о помощи со стороны этих молодых хоккеистов пришёл с небольшим опозданием. Ребята правильно поступили, что выступили с таким обращением. Но это не их проблема, не они должны за себя писать, а мы обязаны выступить в их защиту. Нашей стороне следует идти на открытый диалог с ИИХФ и другими федерациями. Поступить по-другому мы не можем», — приводит слова Новикова RT.

Позже президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф ответил на письмо бывших и действующих хоккеистов молодёжной сборной России, в котором игроки обратились с требованием рассмотреть вопрос о возвращении национальной команды к матчам чемпионата мира.