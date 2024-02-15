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«Локомотив» в игре с ЦСКА спасся на последней минуте 3-го периода и вырвал победу в ОТ

«Локомотив» в игре с ЦСКА спасся на последней минуте 3-го периода и вырвал победу в ОТ
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В Ярославле закончился матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Локомотив» принимал ЦСКА. Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 5:4.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 февраля 2024, четверг. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
5 : 4
ОТ
ЦСКА
Москва
1:0 Полунин (Красковский, Сергеев) – 02:16 (5x5)     2:0 Рафиков (Никулин, Бут) – 05:05 (5x4)     2:1 Григоренко (Окулов, Нестеров) – 18:27 (5x4)     2:2 Нестеров (Каменев) – 19:43 (5x5)     3:2 Каюмов (Берёзкин, Шалунов) – 27:01 (5x4)     3:3 Диц (Мамин) – 39:07 (5x5)     3:4 Каменев (Светлаков, Диц) – 52:24 (5x4)     4:4 Рафиков (Каюмов) – 59:32 (5x5)     5:4 Алексеев (Шалунов, Елесин) – 63:50 (4x4)    

На третьей минуте первого периода Александр Полунин с передач Павла Красковского и Андрея Сергеева открыл счёт во встрече. Спустя три минуты Рушан Рафиков с передач Степана Никулина и Даниила Бута удвоил преимущество хозяев. На 19-й минуте периода Михаил Григоренко с передач Константина Окулова и Никиты Нестерова одну шайбу ЦСКА отыграл. За 17 секунд до конца периода Никита Нестеров с передачи Владислава Каменева сделал счёт 2:2.

На восьмой минуте второго периода Артур Каюмов с передач Максима Берёзкина и Максима Шалунова вновь вывел ярославский клуб вперёд. На последней минуте периода Даррен Диц с передачи Максима Мамина во второй раз в игре сделал счёт равным.

На 13-й минуте третьего периода Владислав Каменев с передач Андрея Светлакова и Даррена Дица впервые в игре вывел армейцев вперёд. За 28 секунд до конца третьего периода Рушан Рафиков с передачи Артура Каюмова сделал счёт 4:4.

В овертайме победу ярославцам принёс Денис Алексеев.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

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