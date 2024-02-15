«Локомотив» в игре с ЦСКА спасся на последней минуте 3-го периода и вырвал победу в ОТ

В Ярославле закончился матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Локомотив» принимал ЦСКА. Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 5:4.

На третьей минуте первого периода Александр Полунин с передач Павла Красковского и Андрея Сергеева открыл счёт во встрече. Спустя три минуты Рушан Рафиков с передач Степана Никулина и Даниила Бута удвоил преимущество хозяев. На 19-й минуте периода Михаил Григоренко с передач Константина Окулова и Никиты Нестерова одну шайбу ЦСКА отыграл. За 17 секунд до конца периода Никита Нестеров с передачи Владислава Каменева сделал счёт 2:2.

На восьмой минуте второго периода Артур Каюмов с передач Максима Берёзкина и Максима Шалунова вновь вывел ярославский клуб вперёд. На последней минуте периода Даррен Диц с передачи Максима Мамина во второй раз в игре сделал счёт равным.

На 13-й минуте третьего периода Владислав Каменев с передач Андрея Светлакова и Даррена Дица впервые в игре вывел армейцев вперёд. За 28 секунд до конца третьего периода Рушан Рафиков с передачи Артура Каюмова сделал счёт 4:4.

В овертайме победу ярославцам принёс Денис Алексеев.

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