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«Лада» потерпела шестое поражение подряд, уступив в гостях «Куньлуню»

«Лада» потерпела шестое поражение подряд, уступив в гостях «Куньлуню»
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В Мытищах закончился матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Куньлунь Ред Стар» принимал тольяттинскую «Ладу». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 февраля 2024, четверг. 19:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
3 : 1
Лада
Тольятти
1:0 Фу (Кэмпбелл) – 17:54 (5x5)     1:1 Шумаков (Солянников, Романов) – 25:45 (5x4)     2:1 Ип (Граовац, Макмиллан) – 54:30 (5x5)     3:1 Кэмпбелл (Фу, Фу) – 59:59 (en)    

На 18-й минуте первого периода Цзян Фу с передачи Колина Кэмпбелла открыл счёт в матче.

На шестой минуте второй двадцатиминутки Сергей Шумаков с передач Георгия Солянникова и Ивана Романова восстановил равенство в счёте.

На 15-й минуте третьего периода Брэндон Ип с передач Тайлера Граоваца и Брэндона Макмиллана вывел хозяев вперёд. В конце игры Колин Кэмпбелл установил окончательный счёт во встрече.

В следующей встрече регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024 «Куньлунь Ред Стар» сыграет дома с минским «Динамо» 17 февраля. Тольяттинская «Лада» 20 февраля в Новосибирске встретится с местной «Сибирью».

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

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