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Два очка Пыленкова помогли московскому «Динамо» победить одноклубников из Минска

Два очка Пыленкова помогли московскому «Динамо» победить одноклубников из Минска
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В Москве закончился матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местное «Динамо» принимало своих одноклубников из Минска. Встреча завершилась победой московского клуба со счётом 2:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 февраля 2024, четверг. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 1
Динамо Мн
Минск
1:0 Пыленков (Ильенко, Рашевский) – 13:31 (5x4)     1:1 Горбунов – 17:37 (5x5)     2:1 Прибыльский (Пыленков, Гусев) – 18:34 (5x5)    

На 14-й минуте первого периода Даниил Пыленков с передач Артёма Ильенко и Дмитрия Рашевского открыл счёт в матче. На 18-й минуте периода Роман Горбунов сделал счёт равным. Спустя минуту Андрей Прибыльский с передач Даниила Пыленкова и Никиты Гусева вновь вывел московский клуб вперёд.

В следующем матче московское «Динамо» сыграет 17 февраля в гостях с «Витязем». Клуб из столицы Беларуси в этот же день в подмосковных Мытищах встретится с «Куньлунь Ред Стар».

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

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