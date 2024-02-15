Московское «Динамо» и «Локомотив» гарантировали себе место в топ-4 на Западе

Московское «Динамо» и ярославский «Локомотив» гарантировали себе место в топ-4 Западной конференции после побед над одноклубниками из Минска (2:1) и ЦСКА (5:4 ОТ) соответственно.

Минское «Динамо» же займёт восьмое место на Западе по итогам регулярного чемпионата.

Московский клуб после 63 сыгранных встреч набрал 88 очков и отстаёт от первого места, на котором располагается СКА, на три очка. Железнодорожники имеют в активе 87 баллов после 64 проведённых встреч и находятся на третьей позиции в турнирной таблице Западной конференции.

В следующем матче московское «Динамо» сыграет 17 февраля в гостях с «Витязем». «Локомотив» проведёт свой следующий матч также 17 февраля, в соперниках — уфимский «Салават Юлаев».