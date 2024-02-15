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Квартальнов эмоционально кричал, Каблуков снёс арбитра. Лучшие фото победы «Динамо»

Квартальнов эмоционально кричал, Каблуков снёс арбитра. Лучшие фото победы «Динамо»
Квартальнов кричал, Каблуков снёс арбитра
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В Москве закончился матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местное «Динамо» принимало своих одноклубников из Минска. Встреча завершилась победой московского клуба со счётом 2:1.

На 14-й минуте первого периода Даниил Пыленков с передач Артёма Ильенко и Дмитрия Рашевского открыл счёт в матче. На 18-й минуте периода Роман Горбунов сделал счёт равным. Спустя минуту Андрей Прибыльский с передач Даниила Пыленкова и Никиты Гусева вновь вывел московский клуб вперёд.

Лучшие кадры с матча «Динамо» — «Динамо» (Минск) — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

В следующем матче московское «Динамо» сыграет 17 февраля в гостях с «Витязем». Клуб из столицы Беларуси в этот же день в подмосковных Мытищах встретится с «Куньлунь Ред Стар».

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