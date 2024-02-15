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Билялетдинов рассказал о победе «Ак Барса» над «Металлургом»

Билялетдинов рассказал о победе «Ак Барса» над «Металлургом»
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Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу над «Металлургом» (2:1) в матче регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Игра была непростая, хороший соперник, быстрая и обученная команда. Играть было непросто, но ребята молодцы, сыграли хорошо, забросили решающую шайбу в большинстве – это очень важно. Готовимся дальше.

Можно ли считать эту игру репетицией перед плей-офф? Я перед игрой это сказал ребятам, что мы должны подходить к играм с учётом подготовки к плей-офф. Просил их, чтобы они играли правильно и организованно. Они справились. Это хоккей, есть ошибки, недоработки. Но в целом команда играла хорошо», — цитирует Билялетдинова сайт «Ак Барса».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» сыграет в Москве со «Спартаком» 17 февраля. «Металлург» в этот же день в Омске встретится с местным «Авангардом».

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