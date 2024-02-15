Квартальнов ответил, успеет ли восстановиться один из лидеров минского «Динамо» к плей-офф

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов после поражения от московских одноклубников (1:2) ответил на вопрос, успеет ли восстановиться один из лидеров клуба нападающий Сэм Энас.

«Успеет ли Сэм Энас вернуться к старту плей-офф? Мы надеемся, что он восстановится. Да, он не поехал с нами, он не готов.

Но у нас есть три-четыре парня, которые были долго травмированы и сейчас набирают форму. Их самоотдачей мы довольны, но нужно им больше игрового времени и больше игр: это и Пинчук, и Фриц, и Ритчи. Это ключевые парни, которые должны дать нам энергию, мастерство», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

30-летний американский нападающий дебютировал в КХЛ в этом сезоне. В 58 матчах текущего сезона Энас набрал 44 очка — забросил 20 шайб и отдал 24 результативные передачи с показателем полезности «-6».