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Квартальнов — об интервью Смита: если он считает, что я ему спать не давал…

Квартальнов — об интервью Смита: если он считает, что я ему спать не давал…
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Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов после поражения от московских одноклубников (1:2) отреагировал на слова нападающего «Куньлуня» Джемела Смита о совместной работе.

«Как могу прокомментировать интервью Джемела Смита, в котором он сказал, что испытывал давление сверху и не мог спать по ночам? Никак не могу. Это у него спрашивайте. Я не могу комментировать его слова. Если он считает, что я ему спать не давал… Ну не знаю. У него спросите конкретнее. Что тут будем из пальца высасывать. Мы в плей-офф», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

В следующем матче московское «Динамо» сыграет 17 февраля в гостях с «Витязем». Клуб из столицы Беларуси в этот же день в подмосковных Мытищах встретится с «Куньлунь Ред Стар».

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