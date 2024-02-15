Кудашов — о состоянии травмированного кандидата на первый раунд драфта НХЛ: не рецидив

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов после победы над минскими одноклубниками (2:1) рассказал о состоянии травмированного нападающего Игоря Чернышова.
«У Чернышова рецидив его старой травмы? Нет. Могу сказать, что не то, что там нет ничего страшного, но он скоро будет», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
В нынешнем сезоне 18-летний Чернышов провёл за бело-голубых в Континентальной хоккейной лиге 34 встречи, в которых забросил три шайбы и отдал одну результативную передачу. По рейтингам заокеанских журналистов Игорь Чернышов является кандидатом для выбора в первом раунде драфта-2024.
В следующем матче московское «Динамо» сыграет 17 февраля в гостях с «Витязем». Клуб из столицы Беларуси в этот же день в подмосковных Мытищах встретится с «Куньлунь Ред Стар».