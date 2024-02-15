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Кудашов рассказал, чем не может похвастаться ни одна из команд-лидеров КХЛ, кроме «Динамо»

Кудашов рассказал, чем не может похвастаться ни одна из команд-лидеров КХЛ, кроме «Динамо»
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов после победы над минскими одноклубниками (2:1) рассказал о развитии молодых игроков в клубе.

«Иванов в дебютном матче сыграл две смены? Две вещи. Сложная игра, тяжело запускать было. И ещё важный момент, что он с нами не тренировался. Это был небольшой бонус и знакомство с игроком. Посмотрим, что будет дальше.

Почему вызвали именно Иванова? Прошлый год и этот — он один из лучших бомбардиров и в лиге, и в команде. Мы должны поощрять, приветствовать и поддерживать наших молодых игроков. Я замечу, что это седьмой игрок, который у нас в ранге лимитчика сыграл в этом сезоне. Понимаю, что у нас есть команды, которые развивают молодых, но я думаю, что ни одна из команд-лидеров не может этим похвастаться. Да, он сыграл немного, но Римашевский сыграл больше 16 минут сегодня. Есть ещё ряд игроков, кого мы можем вызвать. Не удивлюсь, если дальше увидим других.

Молодые защитники-лимитчики сейчас почти не используются? У Кудашова и Паталахи маленькие повреждения», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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