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Игрок «Динамо» (Москва) рассказал, будет ли команда избегать ЦСКА в первом раунде плей-офф

Игрок «Динамо» (Москва) рассказал, будет ли команда избегать ЦСКА в первом раунде плей-офф
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Защитник московского «Динамо» Андрей Прибыльский после победы над минскими одноклубниками (2:1) ответил на вопрос, будет ли команда избегать ЦСКА в первом раунде плей-офф.

«Два периода безголевые? Нельзя сказать, что мы засушили игру. Просто Минск начал нас давить, мы стали проигрывать единоборства. У нас не было установки сушить игру, просто на самом деле это такое стечение обстоятельств.

Есть ли страх, что выходим на ЦСКА в плей-офф? Нет. Мне кажется, что сейчас любой соперник – не чемпион – все команды, и та же «Северсталь», и «Торпедо». И тут непонятно, на кого лучше выходить, а на кого хуже. Мы не подбираем себе соперника, а просто стараемся выигрывать каждый матч. То есть избегать ЦСКА не будем? Нет. Повторюсь, что непонятно, с кем лучше», — сказал Прибыльский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.

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