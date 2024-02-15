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«Лёгкая игра для тренера, для разбора матча». Тренер «Локомотива» — о 5:4 с ЦСКА

«Лёгкая игра для тренера, для разбора матча». Тренер «Локомотива» — о 5:4 с ЦСКА
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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал победный матч с ЦСКА (5:4 ОТ).

«Характерная победа и игра с двух сторон. Лёгкая игра для тренера, для разбора матча. За всё, что нельзя делать, сразу наказывали. Всё, что нужно для победы — тоже проходило. Перед плей-офф для освежения ребят хороший матч. Вот это делать можно, это — нельзя. За это ты получишь, за это — будешь вознаграждён. Что с обороной? Ничего. Нужно вернуться к истокам, к фундаменту. К тому, что приносило результат весь год. С одной стороны — всё сложно, с другой — всё просто. Сегодняшняя игра — пособие. В концовках периодов то же самое: делали то, что нельзя делать. Это неумение купировать проблему; оно приходит с опытом», — цитирует Никитина сайт КХЛ.

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