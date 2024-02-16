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Кучеров забил гол и сделал передачу в первом периоде матча с «Колорадо»

Кучеров забил гол и сделал передачу в первом периоде матча с «Колорадо»
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В эти минуты в Тампе на стадионе «Амали Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Колорадо Эвеланш».

НХЛ - регулярный чемпионат
16 февраля 2024, пятница. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
2-й период
2 : 1
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Байрэм (Рантанен, Маккиннон) – 15:07     1:1 Пойнт (Кучеров, Хедман) – 17:16     2:1 Кучеров (Хагель, Чирелли) – 18:25    

На момент написания новости завершился первый период. Счёт в матче 2:1 в пользу хозяев. Одну из шайб в составе хозяев забросил российский нападающий Никита Кучеров. Также на счету россиянина результативная передача.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

В нынешнем сезоне Кучеров принял участие в 54 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 35 голов и 57 результативных передач. Россиянин единолично возглавляет гонку бомбардиров НХЛ. Всего за карьеру в НХЛ на счету Кучерова 311 голов и 510 результативных передач в 698 играх.

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