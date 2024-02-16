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Мэттьюс повторил достижение Уэнделла Кларка 28-летней давности в истории «Торонто»

Мэттьюс повторил достижение Уэнделла Кларка 28-летней давности в истории «Торонто»
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В эти минуты в Торонто (Канада) проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимает «Филадельфию Флайерз».

Турнирная таблица НХЛ сезона-2023/2024

На данный момент идёт третий период, счёт 3:1 в пользу хозяев.

Все три шайбы «кленовых листьев» в этой встрече забросил звёздный нападающий Остон Мэттьюс, причём хет-трик американца получился натуральным.

Таким образом, Мэттьюс стал первым игроком «Торонто» за 28 лет, которому удалось оформить натуральный хет-трик в домашнем матче. 7 ноября 1996 года в последний раз это сделал Уэнделл Кларк.

НХЛ - регулярный чемпионат
16 февраля 2024, пятница. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Овертайм
3 : 3
ОТ
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Санхайм (Лотон, Конечны) – 07:42 (sh)     1:1 Мэттьюс (Марнер) – 31:06     2:1 Мэттьюс (Марнер, Нюландер) – 34:20 (pp)     3:1 Мэттьюс (Лильегрен) – 38:55     3:2 Хэтэуэй (Силер, Пилинг) – 54:14     3:3 Конечны (Типпетт, Фараби) – 55:15 (pp)    

Всего в текущем регулярном чемпионате НХЛ на счету 26-летнего Мэттьюса, с учётом этой игры, 66 (45+21) очков в 51 матче.

Это вторая встреча между этими соперниками в нынешнем сезоне. В первой, которая прошла 9 января, победа досталась «Торонто» со счётом 6:2.

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