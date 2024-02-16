Мэттьюс повторил достижение Уэнделла Кларка 28-летней давности в истории «Торонто»

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В эти минуты в Торонто (Канада) проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимает «Филадельфию Флайерз».

На данный момент идёт третий период, счёт 3:1 в пользу хозяев.

Все три шайбы «кленовых листьев» в этой встрече забросил звёздный нападающий Остон Мэттьюс, причём хет-трик американца получился натуральным.

Таким образом, Мэттьюс стал первым игроком «Торонто» за 28 лет, которому удалось оформить натуральный хет-трик в домашнем матче. 7 ноября 1996 года в последний раз это сделал Уэнделл Кларк.

Всего в текущем регулярном чемпионате НХЛ на счету 26-летнего Мэттьюса, с учётом этой игры, 66 (45+21) очков в 51 матче.

Это вторая встреча между этими соперниками в нынешнем сезоне. В первой, которая прошла 9 января, победа досталась «Торонто» со счётом 6:2.