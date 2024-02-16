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29 сейвов Самсонов помогли «Торонто» переиграть «Филадельфию» в овертайме

29 сейвов Самсонов помогли «Торонто» переиграть «Филадельфию» в овертайме
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Сегодня, 16 февраля, в Торонто (Канада) состоялся матч в рамках регулярного чемпионата НХЛ, в котором сошлись «Торонто Мэйпл Лифс» и «Филадельфия Флайерз». В итоге победу одержали хозяева со счётом 4:3 ОТ.

НХЛ - регулярный чемпионат
16 февраля 2024, пятница. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
4 : 3
ОТ
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Санхайм (Лотон, Конечны) – 07:42 (sh)     1:1 Мэттьюс (Марнер) – 31:06     2:1 Мэттьюс (Марнер, Нюландер) – 34:20 (pp)     3:1 Мэттьюс (Лильегрен) – 38:55     3:2 Хэтэуэй (Силер, Пилинг) – 54:14     3:3 Конечны (Типпетт, Фараби) – 55:15 (pp)     4:3 Нюландер (Лильегрен, Марнер) – 60:54    

Гости открыли счёт на восьмой минуте встречи. Автором гола стал канадский защитник Трэвис Санхайм. Три следующих гола были на счету хозяев. Все три гола оказались в активе форварда Остона Мэттьюса. Он отличился на 32-й, 35-й и 39-й минутах. Следующий гол произошёл на 56-й минуте. Разницу в счёте сократил Гарнет Хэтэуэй. Вскоре Трэвис Конечны сделал счёт равным. Тем не менее в овертайме сильнее оказались гости. Победная шайба оказалась на счету Вильяма Нюландера.

Голкипер «Мэйпл Лифс» Илья Самсонов совершил 29 сейвов.

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