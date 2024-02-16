29 сейвов Самсонов помогли «Торонто» переиграть «Филадельфию» в овертайме

Сегодня, 16 февраля, в Торонто (Канада) состоялся матч в рамках регулярного чемпионата НХЛ, в котором сошлись «Торонто Мэйпл Лифс» и «Филадельфия Флайерз». В итоге победу одержали хозяева со счётом 4:3 ОТ.

Гости открыли счёт на восьмой минуте встречи. Автором гола стал канадский защитник Трэвис Санхайм. Три следующих гола были на счету хозяев. Все три гола оказались в активе форварда Остона Мэттьюса. Он отличился на 32-й, 35-й и 39-й минутах. Следующий гол произошёл на 56-й минуте. Разницу в счёте сократил Гарнет Хэтэуэй. Вскоре Трэвис Конечны сделал счёт равным. Тем не менее в овертайме сильнее оказались гости. Победная шайба оказалась на счету Вильяма Нюландера.

Голкипер «Мэйпл Лифс» Илья Самсонов совершил 29 сейвов.