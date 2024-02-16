«Флорида» одержала 10-ю победу подряд на выезде, обыграв «Баффало»

В Баффало (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Баффало Сэйбрз» уступил «Флориде Пантерз» (0:4).

В составе победителей шайбами отметились дважды Картер Вераге, а также Антон Лунделль и Райан Ломберг.

Таким образом, «пантеры» продлили свою победную серию в выездных матчах до 10 игр.