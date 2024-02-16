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«Флорида» одержала 10-ю победу подряд на выезде, обыграв «Баффало»

«Флорида» одержала 10-ю победу подряд на выезде, обыграв «Баффало»
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В Баффало (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Баффало Сэйбрз» уступил «Флориде Пантерз» (0:4).

В составе победителей шайбами отметились дважды Картер Вераге, а также Антон Лунделль и Райан Ломберг.

Таким образом, «пантеры» продлили свою победную серию в выездных матчах до 10 игр.

НХЛ - регулярный чемпионат
16 февраля 2024, пятница. 03:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
0 : 4
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Вераге (Барков) – 09:26     0:2 Лунделль (Ткачук, Форслинг) – 37:16     0:3 Вераге (Райнхарт) – 58:25     0:4 Ломберг (Форслинг, Лунделль) – 59:47 (pp)    
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