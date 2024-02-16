«Флорида» одержала 10-ю победу подряд на выезде, обыграв «Баффало»
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В Баффало (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Баффало Сэйбрз» уступил «Флориде Пантерз» (0:4).
В составе победителей шайбами отметились дважды Картер Вераге, а также Антон Лунделль и Райан Ломберг.
Таким образом, «пантеры» продлили свою победную серию в выездных матчах до 10 игр.
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