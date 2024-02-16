Кучеров выиграл очковую дуэль у Маккиннона, а «Тампа» нанесла поражение «Колорадо»

В Тампе (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» победила «Колорадо Эвеланш» (6:3).

Российский нападающий хозяев Никита Кучеров отметился в этой встрече дублем и результативной передачей. Примечательно, что в этом матче россиянин выиграл очковую дуэль у своего главного соперника в гонке бомбардиров НХЛ — форварда «Колорадо» Натана Маккиннона, который закончил матч с двумя ассистами.

По итогам этой встречи Кучеров возглавляет таблицу бомбардиров лиги с 93 (36+57) очками. Маккиннон идёт следом с 89 (32+57) баллами.