Кучеров выиграл очковую дуэль у Маккиннона, а «Тампа» нанесла поражение «Колорадо»
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В Тампе (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» победила «Колорадо Эвеланш» (6:3).
Российский нападающий хозяев Никита Кучеров отметился в этой встрече дублем и результативной передачей. Примечательно, что в этом матче россиянин выиграл очковую дуэль у своего главного соперника в гонке бомбардиров НХЛ — форварда «Колорадо» Натана Маккиннона, который закончил матч с двумя ассистами.
По итогам этой встречи Кучеров возглавляет таблицу бомбардиров лиги с 93 (36+57) очками. Маккиннон идёт следом с 89 (32+57) баллами.
НХЛ - регулярный чемпионат
16 февраля 2024, пятница. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
6 : 3
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Байрэм (Рантанен, Маккиннон) – 15:08 1:1 Пойнт – 17:18 2:1 Кучеров (Хагель) – 18:25 2:2 Байрэм (Колтон, Лехконен) – 35:03 2:3 Лехконен (Маккиннон, Друен) – 43:38 (pp) 3:3 Стэмкос (Кучеров, Хедман) – 44:00 4:3 Кучеров (Пойнт, Стэмкос) – 48:11 5:3 Чирелли (Хагель, Чернак) – 59:28 6:3 Пербикс – 59:34
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