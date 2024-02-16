Кучеров увеличил отрыв от Маккиннона в гонке бомбардиров НХЛ до четырёх очков

В Тампе (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» победила «Колорадо Эвеланш» (6:3).

Российский нападающий хозяев Никита Кучеров отметился в этой встрече дублем и результативной передачей. Его главный соперник по гонке бомбардиров, форвард «Колорадо» Натан Маккиннон записал на свой счёт два ассиста.

Таким образом, россиянин увеличил отрыв от канадца в бомбардирской гонке до четырёх очков. По итогам этой встречи у Кучерова 93 (36+57) очка. Маккиннон идёт следом с 89 (32+57) баллами.

«Тампа» набрала 65 очков и делит с «Каролиной Харрикейнз» и «Филадельфией Флайерз» четвёртое место в таблице Восточной конференции. В следующем матче «молнии» 18 февраля примут дома «Флориду Пантерз».