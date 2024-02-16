Дубль Кросби помог «Питтсбургу» прервать трёхматчевую серию неудач в игре с «Чикаго»

В Чикаго завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Чикаго Блэкхоукс» уступил «Питтсбург Пингвинз» (1:4).

Дублем в этой встрече отметился капитан гостей Сидни Кросби. Ещё по шайбе в составе «пингвинов» забросили Райлли Смит и Брайан Раст.

У хозяев единственный гол на счету Филиппа Курашева.

Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин закончил матч с полезностью "-1".

Таким образом, «Питтсбург» прервал трёхматчевую серию поражений. Команда Майка Салливана набрала 55 очков и занимает 11 место в турнирной таблице Восточной конференции.

«Блэкхоукс» потерпели восьмое поражение подряд и продолжают замыкать таблиуц Запада с 31 очком.