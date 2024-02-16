Дубль Кросби помог «Питтсбургу» прервать трёхматчевую серию неудач в игре с «Чикаго»
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В Чикаго завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Чикаго Блэкхоукс» уступил «Питтсбург Пингвинз» (1:4).
Дублем в этой встрече отметился капитан гостей Сидни Кросби. Ещё по шайбе в составе «пингвинов» забросили Райлли Смит и Брайан Раст.
У хозяев единственный гол на счету Филиппа Курашева.
Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин закончил матч с полезностью "-1".
Таким образом, «Питтсбург» прервал трёхматчевую серию поражений. Команда Майка Салливана набрала 55 очков и занимает 11 место в турнирной таблице Восточной конференции.
«Блэкхоукс» потерпели восьмое поражение подряд и продолжают замыкать таблиуц Запада с 31 очком.
НХЛ - регулярный чемпионат
16 февраля 2024, пятница. 04:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
1 : 4
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Кросби (Петтерссон, Ракелль) – 00:15 0:2 Смит (О'Коннор) – 12:40 1:2 Курашев (Бедард, Фолиньо) – 28:22 1:3 Кросби (Ракелль, Петтерссон) – 45:51 1:4 Раст (Летанг) – 59:10 (sh)
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