Стэмкос: Кучеров своими выступлениями говорит за себя. Он самый стабильный игрок сезона

34-летний канадский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос высоко оценил вклад в результаты команды своим одноклубником Никитой Кучеровым, назвав его одним из самых стабильных игроков сезона.

«Кучеров позволяет своими выступлениями говорить за себя. Мы видим работу, которую он проводит вне матчей, и она непрерывна. Если вы хотите быть одним из лучших и сильнейшем в мире, вы должны выходить на лёд и делать это стабильно. И он, безусловно, является самым стабильным игроком в этом сезоне», — приводит слова Стэмкоса Tampa Bay Times.

Напомним, в нынешнем сезоне Кучеров принял участие в 54 матчах регулярного чемпионата НХЛ, набрав 93 (36+57) очка и заработав показатель полезности «+6». Он является лучшим бомбардиром лиги, опережая форварда «Колорадо Эвеланш» Натана Маккиннона (89) на четыре балла.