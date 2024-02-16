Кросби в 12-й раз покорил отметку в 30 голов за сезон. Больше сезонов — только у Овечкина

36-летний канадский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби отметился дублем в выездной встрече регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго Блэкхоукс» (4:1) и преодолел отметку в 30 голов в нынешнем сезоне.

Как отмечает пресс-служба НХЛ в социальной сети Х, Кросби проводит свой 12-й сезон в лиге с 30+ голами. Большее количество таких сезонов среди действующих игроков только у одного игрока – 38-летнего российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина (17).

Всего в нынешнем сезоне Кросби принял участие в 51 матче, в которых он отметился 54 (30+24) результативными действиями при показателе полезности «+19». За карьеру в НХЛ на его счету 1241 встреча и 1556 (580+976) очков с коэффициентом полезности «+229».