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Бедард — после возвращения в состав «Чикаго»: конечно, это приятно. Хочется играть

Бедард — после возвращения в состав «Чикаго»: конечно, это приятно. Хочется играть
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18-летний канадский нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Коннор Бедард прокомментировал возвращение в состав в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбург Пингвинз» (1:4).

«Атмосфера на матче была хорошая. Конечно, это приятные эмоции. Хочется играть. Наблюдать со стороны за матчами – не очень, ты не можешь помочь своим одноклубникам побеждать, буквально рвёшься с ними в бой. Это то, что я люблю делать, и действительно хочу помочь команде, так что, повторю, эмоции от возвращения положительные», — приводит слова Бедарда пресс-служба НХЛ на официальном сайте лиги.

Напомним, Бедард отсутствовал в составе с января из-за полученного перелома челюсти. В игре с «Питтсбургом» он провёл на льду 21 минуту 17 секунд и отметился результативной передачей, заработав коэффициент полезности «-2».

Всего в нынешнем сезоне НХЛ Бедард принял участие в 40 матчах и набрал 34 (15+19) очка при показателе полезности «-24».

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