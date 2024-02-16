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«Эдмонтон», «Торонто» и «Колорадо» интересуются капитаном «Коламбуса» Дженнером

«Эдмонтон», «Торонто» и «Колорадо» интересуются капитаном «Коламбуса» Дженнером
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30-летний канадский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Бун Дженнер привлёк внимание сразу нескольких клубов НХЛ. Об этом сообщает The Fourth Period.

Как отмечает источник, по возможному обмену капитана «мундиров» уже обращались как минимум три клуба – «Эдмонтон Ойлерз», «Торонто Мэйпл Лифс» и «Колорадо Эвеланш». При этом сообщается, что «Коламбус» желает получить за Дженнера равноценного хоккеиста, в отличие от своих прошлых сделок, в результате которых они получали будущие потенциальные активы.

В нынешнем сезоне Дженнер принял участие в 37 матчах регулярного чемпионата НХЛ, отметившись 21 (16+5) результативным действием при показателе полезности «-8». Его четырёхлетнее соглашение на общую сумму в $ 15 млн ($ 3,75 млн за сезон) истекает в 2026 году.

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