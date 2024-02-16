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Кросби обновил рекорд Лемье по голам в равных составах за «Питтсбург»

Кросби обновил рекорд Лемье по голам в равных составах за «Питтсбург»
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36-летний канадский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби оформил дубль в выездной встрече регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго Блэкхоукс» (4:1) и обновил один из рекордов команды.

Как отмечает пресс-служба НХЛ на официальном сайте лиги, на счету Кросби стало 407 заброшенных шайб за карьеру в составе «Питтсбурга» в равных составах. Ему удалось обойти легендарного канадца Марио Лемье, который являлся рекордсменом по этому показателю с 405 голами.

Всего в нынешнем сезоне Кросби принял участие в 51 матче, в которых он отметился 54 (30+24) результативными действиями при показателе полезности «+19». За карьеру в НХЛ на его счету 1241 встреча и 1556 (580+976) очков с коэффициентом полезности «+229».

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