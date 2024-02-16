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«Амур» уверенно обыграл «Барыс», продлив победную серию до шести матчей

«Амур» уверенно обыграл «Барыс», продлив победную серию до шести матчей
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В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Амур» принимал казахстанский «Барыс». Встреча завершилась уверенной победой хозяев со счётом 4:1, ставшей для них шестой кряду.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 февраля 2024, пятница. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
4 : 1
Барыс
Астана
1:0 Бочаров (Барулин, Коршков) – 00:09 (5x5)     2:0 Шевченко (Коршков, Бочаров) – 05:35 (5x5)     3:0 Слепец (Кулик, Бобков) – 16:56 (4x5)     4:0 Бродхёрст (Капустин, Дрозг) – 27:42 (5x5)     4:1 Рымарев (Старченко) – 48:42 (5x5)    

Счёт в матче был открыт уже на девятой секунде встречи нападающим «Амура» Станиславом Бочаровым, установившим рекорд клуба. Уже на пятой минуте им удалось укрепить преимущество усилиями Дмитрия Шевченко, а в конце первой двадцатиминутки Кирилл Слепец сумел отличиться в меньшинстве, установив комфортные 3:0 на табло. В середине встречи Алекс Бродхёрст довёл счёт до крупного – 4:0. В заключительной двадцатиминутке гости сумели лишь размочить счёт благодаря шайбе Евгения Рымарева.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

«Амур», набрав 68 очков в 65 матчах, занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, опережая «Нефтехимик» (65) на три балла. «Барыс» (48) – на последней, 12-й строчке.

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