В минском «Динамо» высказались о будущем Дмитрия Квартальнова в команде

Генеральный директор минского «Динамо» Артём Каркоцкий прокомментировал ситуацию с будущим в команде 57-летнего российского специалиста Дмитрия Квартальнова.

«Задачу-минимум мы выполнили. Сезон выдался не такой стабильный, как нам хотелось, но мы поставили рекорд — вышли в плей-офф четвёртый раз подряд, причём вышли досрочно. Может, хотели быть на другом месте, но сезон был очень непредсказуемым. Мы не будем смотреть на титулы, на названия команд. Будем бороться, чтобы пройти как можно дальше.

Будущее Дмитрия Квартальнова в клубе? Рано говорить о том, как будет дальше. Всё зависит от игр, от содержания игры. Хочется, чтобы игры были качественными. Уверен, что в плей-офф команда будет бороться и отдаваться полностью. На протяжении всего сезона мы видели, что у команды есть характер, есть взаимозаменяемость — если лидеры получали травмы, приходили молодые и брали на себя функции лидеров. У нас хороший дух команды, это поможет», — приводит слова Каркоцкого пресс-служба КХЛ на официальном сайте лиги.

Напомним, в нынешнем сезоне минское «Динамо», набрав 63 очка в 64 матчах, занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.